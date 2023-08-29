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Путін на саміт G20 відправить Лаврова замість себе

Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе

Російський президент Владімір Путін не буде особисто присутній на саміті G20 у Делі — російське агентство «Интерфакс«, посилаючись на заяву канцелярії індійського прем’єра Нарендри Моді, пише «Європейська правда»

За повідомленням, Путін сказав прем’єр-міністру Індії Моді в телефонній розмові, що на зустрічі 9 і 10 вересня РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

У повідомленні зазначено, що Моді «висловив розуміння у зв’язку з цим рішенням».

Під час пандемії у 2020 і 2021 роках Путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.

29 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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