Після початку війни серед українців різко зросла частка тих, хто вважає себе націоналістом

В ідеологічному плані в Україні фіксується суттєвий «зсув у право». Частка «правих» респондентів перевищує кіількість «лівих» у три рази.

Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

У червні 2023 року кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, становить 18,8%. До широкомасштабного вторгнення розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%. Крім того, націонал-демократом себе вважають 13,7% опитаних.

Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів склала близько 57%. Серед них співвідношення «лівих» до «правих» дорівнює орієнтовно 1 до 3. Соціалістом чи комуністом себе вважають 3,7% респондентів, соціал-демократом — 8,5%.

Найменшою групою є ліберали (6%). Водночас 43% респондентів заявили, що не розуміються на цьому.



Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.