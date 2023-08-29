Папа Франциск подвергся критике из-за обращения к российской католической молодежи

Папа Римский Франциск подвергся критике за его обращение, в котором он призвал молодых россиян помнить о том, что они являются наследниками таких царей, как Петр I.

Франциск заявил об этом в ходе общения по видеосвязи с католической молодежью, собравшейся в Санкт-Петербурге в пятницу.

Он зачитал подготовленную речь на испанском языке, но в конце неожиданно перешел на итальянский.

«Не забывайте о своем наследии, – призвал понтифик. – Вы наследники великой России – великой России святых, царей, великой России Петра I, Екатерины II, великой российской империи… Вы наследники великой Матушки России. Вперед!»

Ватикан опубликовал текст обращения, но не включил в него последний абзац, произнесенный экспромтом. Видео с обращением папы было размещено на религиозных сайтах.

Президент России Владимир Путин приводил Петра I в качестве примера, оправдывая вторжение в Украину.

«Это отвратительно», – прокомментировал слова папы бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в социальной сети Х (бывший «Твиттер»).

Выступление понтифика побудило министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы вызвать посла Ватикана в Киеве, чтобы заявить ему протест. Дипломату было сказано, что слова папы «несправедливы» и «разрывают сердце Украины».