Окупаційна влада тікає з Токмака

РФ починає евакуювати так звану владу міста Токмак Запорізької області через наближення лінії фронту у зв’язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове.

«Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого «російського корабля». За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна «влада» – на низькому старті, її перевозять в інше місто», – пише мер.

Водночас, за словами Федорова, наразі невідомо, куди будуть тікати окупанти. – «Але ж і «глибокий тил» не рятує рашистів від «бавовни».

При цьому, міський голова додав, що саме гарматне м’ясо «другої армії світу» не тікає, а збільшується.