На військово-морському флоті КНДР розмістять ядерну зброю

Лідер Північної Кореї, Кім Чен Ін, оголосив, що військово-морські сили його країни стануть «компонентом державного ядерного стримування», після відвідування командування морських сил. Цю інформацію розповсюдило видання Kyodo.

За повідомленням видання, під час своєї промови, яку Кім виголосив у неділю з нагоди Дня військово-морського флоту, він висловив засудження лідерів Японії, США і Південної Кореї як «голови банд» і наголосив на потребі, щоб військово-морські сили були «готові зламати волю ворога щодо розпалювання війни». Крім того, Кім не виключив можливість розміщення ядерної зброї на кораблях країни.

Він також висловив думку, що «безрозсудні конфронтаційні кроки» трьох країн зробили води навколо Корейського півострова «найбільш нестабільними зонами з можливістю виникнення ядерної війни».

Експерти вважають, що Пхеньян прискорює процес розгортання балістичних ракетних систем на підводних човнах зі стратегічними ядерними боєголовками, а також оснащення підводних безпілотників ядерною зброєю.