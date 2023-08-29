Кремль наказав спецслужбам готуватися до загрози нового військового заколоту

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на джерела.

За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити «виступів», подібних до того, що ПВК Вагнера організувала наприкінці червня.

Танки, що підійшли на відстань менш як 200 км до Москви, справили «незабутнє враження» на Путіна. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму, сказали чотири джерела.

Спадщина Пригожина — це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході, підкріплені медіаімперією з телеграм-каналів та політтехнологів. За прогнозами джерел, в нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера.

«Багато членів ПВК Вагнера вважають, що за (загибеллю Пригожина) може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики», — каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Додається, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов’язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати «конституційний» лад.

«Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому», — зазначає Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.