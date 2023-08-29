Корейський уряд береться перетворити Умань на «розумне місто»

Уряд Південної Кореї визначився з компанією — виконавцем проєкту «Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна», який буде реалізовано у рамках програми K-City Network.
Про це повідомляє Business Korea.
Для реалізації проєкту обрана корейська компанія K-water — урядова агенція з розвитку водних ресурсів у Південній Кореї.
Проєкт стартує у вересні та має завершитися до квітня 2024 року.
«K-water обрана виконавцем проєкту «Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна», що входить до проєктів K-City Network та реалізується під наглядом Міністерства земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту і Корейської корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст. Ініціатива є одним з декількох проєктів 2023 року програми K-City Network», — йдеться в повідомленні.
У рамках проєкту передбачається використати особливості Умані, як міста, що орієнтовано на туризм, для створення плану ефективного розвитку ділового міста.
Проєкт передбачає аналіз умов розвитку, необхідних для перетворення українського міста в «смартсіті», розробку генерального плану «розумного міста», забезпечення фінансування та запрошення міських чиновників на навчання.
Компанія K-water, що перетворюватиме Умань на «розумне місто», раніше вже працювала над схожим проєктом у Пусані, повідомляє Business Korea.
Leave a Reply