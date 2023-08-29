Корейський уряд береться перетворити Умань на «розумне місто»

Уряд Південної Кореї визначився з компанією — виконавцем проєкту «Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна», який буде реалізовано у рамках програми K-City Network.

Про це повідомляє Business Korea.

Для реалізації проєкту обрана корейська компанія K-water — урядова агенція з розвитку водних ресурсів у Південній Кореї.

Проєкт стартує у вересні та має завершитися до квітня 2024 року.

«K-water обрана виконавцем проєкту «Створення генерального плану розумного міста Умань, Україна», що входить до проєктів K-City Network та реалізується під наглядом Міністерства земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту і Корейської корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст. Ініціатива є одним з декількох проєктів 2023 року програми K-City Network», — йдеться в повідомленні.

У рамках проєкту передбачається використати особливості Умані, як міста, що орієнтовано на туризм, для створення плану ефективного розвитку ділового міста.

Проєкт передбачає аналіз умов розвитку, необхідних для перетворення українського міста в «смартсіті», розробку генерального плану «розумного міста», забезпечення фінансування та запрошення міських чиновників на навчання.

Компанія K-water, що перетворюватиме Умань на «розумне місто», раніше вже працювала над схожим проєктом у Пусані, повідомляє Business Korea.