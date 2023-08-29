Франція прагне виключити пряму участь у війні з Росією, – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні. Але Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні.

Джерело: Цензор.НЕТ

“Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією”, – сказав Макрон.

Він підкреслив, що Париж намагається “уникати будь-якої ескалації українського конфлікту”.

Водночас президент Франції зазначив, що Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння.

Також Макрон наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні.