Дослідження: Китай є основним постачальником критичних компонентів для російських безпілотників

Експерти Міжнародної робочої групи закликали виробників вжити додаткових заходів, щоб запобігти доступу Росії до їх продукції

Китай є основним постачальником критично важливих компонентів для російських безпілотників, які використовуються проти України, повідомила Міжнародна робоча група санкцій проти Росії.

Співголовами групи є голова адміністрації президента України Андрій Єрмак, і колишній посол США в Росії Майкл Макфол, який нині очолює Інститут міжнародних досліджень Фрімана-Споглі.

Росія значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку, у трьох моделях безпілотників, що використовуються для атак на території України.

Згідно з дослідженням, 67% постачання компонентів для безпілотників здійснюється з Китаю, 17% з них надходять до Росії через Гонконг. Перед Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів припадає 5% і 2% компонентів, відповідно.

Також у безпілотниках було виявлено компоненти, вироблені в Японії, Південній Кореї, Швейцарії та інших країнах. Серед них процесори, мікросхеми, транзистори та інші важливі компоненти.

Експерти групи закликали виробників вжити додаткових заходів, щоб запобігти доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

Група також рекомендувала урядам провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються санкційної політики.