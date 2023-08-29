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Депутат держдуми закликав ударити ядерною зброєю по Україні

Про це він сказав в ефірі пропагандистської передачі Володимира Соловйова, передає Vesti.az.

«Вони там докупи зібралися, ідеально просто. На цьому угруповання накриється мідним тазом. Далі ще ідеальна ситуація. Тому що в цій ситуації повна відсутність резервів противника і навіть тими силами, які є ми, цілком можемо пройти вперед і «звільнити» Запорізьку, а цілком можливо, і Дніпропетровську область і створити загрозу угрупованню, яке воює в Донецьку, і розгромити його», — заявив Гурульов.

29 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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