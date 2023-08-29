Окупаційна влада тікає з Токмака Что такое пролонгация (продление) ссуды? » Депутат держдуми закликав ударити ядерною зброєю по Україні Депутат держдуми РФ й ексзаступник командувача військ Південного військового округу Андрій Гурульов запропонував застосувати в деокупованому Роботиному ядерну зброю Про це він сказав в ефірі пропагандистської передачі Володимира Соловйова, передає Vesti.az. «Вони там докупи зібралися, ідеально просто. На цьому угруповання накриється мідним тазом. Далі ще ідеальна ситуація. Тому що в цій ситуації повна відсутність резервів противника і навіть тими силами, які є ми, цілком можемо пройти вперед і «звільнити» Запорізьку, а цілком можливо, і Дніпропетровську область і створити загрозу угрупованню, яке воює в Донецьку, і розгромити його», — заявив Гурульов.