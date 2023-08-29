Дені Вільнев розповів про можливу третю частину «Дюни»

Попри те, що «Дюна: Частина друга» уже навряд вийде цього року через страйки в Голлівуді, режисер стрічки Дені Вільнев вирішив поділитися своїми сподіваннями на створення третьої частини науково-фантастичної саги.

Джерело: NaChasi

У своєму інтерв’ю для видання Empire він відзначив:

Якщо мені вдасться зняти трилогію, це буде мрією. (Роман) «Месія Дюни» був написаний як реакція на те, що люди сприймали Пола Атріда як героя. А це не те, чого він хотів. Моя адаптація ближча до його ідеї, що це насправді попередження.

Щодо ймовірної третьої частини «Дюни» Вільнев відзначає, що наразі «є слова на папері».

Як можна зрозуміти зі слів режисера, якщо ми й отримаєио «Дюну: Частину третю», то це буде продовженням оригінального роману від Френка Герберта, який вперше було опубліковано у 1965 році.

У той час, як «Дюна: Частина друга» має завершити історію першого роману Герберта, то потенційний третій фільм буде заснований на романі «Месія Дюни», який був опублікований у 1969 році.

Сам Вільнев також відзначає, що третя частина стане для нього завершенням франшизи, оскільки усі інші романи «стають більш… езотеричними».

Коли ми можемо очікувати на «Дюну: Частину третя» зараз точно зарано говорити, адже наразі прем’єру другого фільму як повідомляє видання Deadline було перенесено на 15 березня 2024 року.

Нагадаємо, що у стрічці «Дюна: Частина друга» до своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Шарлотта Ремплінг, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Хав’єр Бардем.

Також на нас чекає поповнення у вигляді Флоренс П’ю, Остіна Батлера, Крістофера Уокена та Леи Сейду.