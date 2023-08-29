Что такое пролонгация (продление) ссуды?

Когда вы заняли деньги, взяв кредит у ШвидкоГроші, и не смогли вернуть их в срок, вы можете воспользоваться услугой пролонгации или продления кредита. Это позволяет вам продлить срок ссуды, за который вы должны вернуть заемные средства. Главным преимуществом пролонгации является то, что это позволяет избежать просрочки платежей и штрафных санкций. Читайте подробную информацию о продлении кредита в ШвидкоГроші — https://sgroshi.com.ua/blog/cto-takoe-prolongacia-prodlenie-zajma/

Продление кредита, договора займа — условия пролонгации договора

Чтобы воспользоваться пролонгацией кредита в ШвидкоГроші, вам необходимо иметь договор займа или договор кредита, требующий продления. Вы можете возпользоваться этой услугой через личный кабинет на сайте ШвидкоГроші или в ихнем приложении. Или обратитесь в ближайшее отделение компании. Вы получите информацию об условиях пролонгации и стоимости этой услуги.

Сколько раз можно делать пролонгацию?

Продлевать кредит можно неограничено количество раз, сохраняя грациозный период. Если вы уже воспользовались пролонгацией и хотите полностью погасить кредит для этого вам необходимо будем внести оставшиюся сумму тела кредита.

Пролонгация и реструктуризация кредита — в чем разница?

Пролонгация и реструктуризация кредита – это две разные процедуры. Пролонгация предусматривает продление срока кредита на короткий период времени с удержанием предыдущей процентной ставки. Реструктуризация – это расширение срока ссуды с уменьшением ежемесячного платежа в связи с установлением новой процентной ставки.

Как продлить кредит в ШвидкоГроші?

Продление кредита в ШвидкоГроші можно сделать, связавшись с оператором колл-центра или посетив одно из отделений компании. Обслуживающий работник проведет консультацию и посоветует оптимальный вариант продления кредита с учетом ваших потребностей и назначения кредитных средств.

Какой кредит можно взять у компании ШвидкоГроші — виды кредитов

В компании ШвидкоГроші вы можете оформить разные варианты кредитов, включая микрокредиты, мини-кредиты, повторные кредиты, кредит на карту и другие. Для каждого вида кредита в зависимости от суммы и срока действуют свои условия.

Какую сумму можно взять в долг у компании ШвидкоГроші

В ШвидкоГроші вы можете взять в долг от 600 до 30000 грн., в зависимости от вида кредитного продукта, в котором вы заинтересованы. Сумма кредита и промежуток погашения определяется по выбранному кредитному продукту.

Кто может обратиться за кредитом в ШвидкоГроші — кому дадут ссуду

Компания ШвидкоДеньги выдает ссуды гражданам Украины в возрасте от 18 до 70 лет с гражданством и местом регистрации на территории Украины. При обращении в компанию вы должны иметь при себе свой паспорт и идентификационный номер.

На какие цели выдается кредит в ШвидкоГроші

Кредит в ШвидкоГроші можно взять на любые цели, включая приобретение товаров и услуг, отдых, развлечения, путешествия, оплату обучения и лечения. Вы можете определиться с тем, какую цель вы ставите перед заключением договора кредита и выбрать наиболее выгодный вариант для себя.

Как мы можем помочь?

Если у вас есть вопросы о пролонгации кредита, наши специалисты с радостью помогут вам. Мы также можем предложить дополнительные финансовые продукты, удовлетворяющие вашим потребностям, такие как повторные кредиты, кредиты на карту и другие. Свяжитесь с нами по телефону +38 (073) 560-10-50 или посетите ближайшее отделение ШвидкоГроші.