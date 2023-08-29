Байден посетит Вьетнам

Президент США Джо Байден в сентябре посетит Вьетнам, где встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом и другими вьетнамскими лидерами.
Президент прибудет в Ханой 10 сентября с однодневным визитом после участия в саммите «Большой двадцатки» в Индии.
Объявление Белого дома появилось через несколько недель после намеков Байдена на возможный визит.
На предвыборном мероприятии во Фрипорте, штат Мэн, 29 июля Байден сказал, что вьетнамский лидер хочет с ним встретиться.
На приеме для доноров избирательной кампании в Нью-Мексико уже в этом месяце Байден сказал, что в ближайшее время отправится во Вьетнам, потому что Вьетнам хочет «стать партнером».
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