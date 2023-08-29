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Байден посетит Вьетнам

Президент США Джо Байден в сентябре посетит Вьетнам, где встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом и другими вьетнамскими лидерами.

Президент прибудет в Ханой 10 сентября с однодневным визитом после участия в саммите «Большой двадцатки» в Индии.

Объявление Белого дома появилось через несколько недель после намеков Байдена на возможный визит.

На предвыборном мероприятии во Фрипорте, штат Мэн, 29 июля Байден сказал, что вьетнамский лидер хочет с ним встретиться.

На приеме для доноров избирательной кампании в Нью-Мексико уже в этом месяце Байден сказал, что в ближайшее время отправится во Вьетнам, потому что Вьетнам хочет «стать партнером».

29 августа, 2023 | Category: Новости, США

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