У США зростає кількість захворювань на COVID-19 Уперше у світі вчені знайшли в мозку людини 8-сантиметрового черв’яка » Байден посетит Вьетнам Президент США Джо Байден в сентябре посетит Вьетнам, где встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом и другими вьетнамскими лидерами. Президент прибудет в Ханой 10 сентября с однодневным визитом после участия в саммите «Большой двадцатки» в Индии. Объявление Белого дома появилось через несколько недель после намеков Байдена на возможный визит. На предвыборном мероприятии во Фрипорте, штат Мэн, 29 июля Байден сказал, что вьетнамский лидер хочет с ним встретиться. На приеме для доноров избирательной кампании в Нью-Мексико уже в этом месяце Байден сказал, что в ближайшее время отправится во Вьетнам, потому что Вьетнам хочет «стать партнером».