Жителі Землі зможуть побачити супермісяць

30 серпня, в середу, небо буде прикрашати повний, виразний Місяць. Ця надзвичайна явище відповідає усім характеристикам супермісяця, хоча вчені все ще обговорюють його точне визначення. Інформацію про це надала ScienceAlert.

Загалом, Місяць стає супермісяцем, коли він досягає найближчої точки до Землі на своїй орбіті, відомої як перигей. Знаходячись на відстані приблизно 226 000 миль від нашої планети, Місяць виглядає приблизно на 7% більший, ніж під час звичайного повного місяця, хоча цю різницю може бути важко помітити.

Це цікава астрономічна подія, доступна навіть мешканцям міських територій.