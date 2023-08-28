Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель

Президент Володимир Зеленський вважає, що зі Сполученими Штатами Україна домовиться про гарантії безпеки на зразок тих, які має від США Ізраїль — в інтерв’ю Наталі Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону в неділю

«Із США у нас, напевно, буде саме ізраїльська модель, де є і зброя, і технології, й тренування, і фінанси».

На питання, чи збережеться ця модель, якщо у США зміниться президент, Зеленський сказав: «Вона буде діяти, бо це речі, які голосуються Конгресом. Відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав».

Президент розповів, що договори про гарантії безпеки з різними країнами можуть включати різні компоненти.

«Там повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки – меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, із Британією – сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії», – сказав він.

За словами президента, іноземні партнери не хочуть «бути втягнутими в війну в Україні своїм особовим складом».