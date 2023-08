Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту » Западные военные столкнулись с нехваткой переводчиков для украинцев Нехватка переводчиков для обучения украинских военных в Германии стала основной проблемой. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил замглавы учебной миссии ЕС нидерландский генерал Мартин Бонн. По словам Бонна, Украина и западные союзники часто предоставляют не очень квалифицированных переводчиков. В частности, проблемой для них стал перевод военной лексики, которая не используются в повседневной жизни. Financial Times также обращает внимание на разнородный состав обучающихся – как по уровню подготовки, так и по возрасту. Например, одному военному 71 год. Союзники Украины, занимающиеся обучением, предполагают, что командиры ВСУ предпочитают не отрывать наиболее квалифицированных военнослужащих от выполнения задач на фронте. Один из собеседников издания отметил, что инструкторам приходится сталкиваться с украинцами, которые получали образование ещё во времена Советского Союза и считают, что «они лучше знают» предмет изучения. Вместе с тем собеседники Financial Times подчеркнули высокую мотивацию украинских военнослужащих. К концу года в Германии должны пройти обучение 10 тысяч украинских солдат. Это часть широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны. В общей сложности Киев планирует обучить в военных лагерях Европы и США более 60 тысяч человек, пишет Financial Times.