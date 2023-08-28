Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 261 310 (+490) осіб
- танків ‒ 4400 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8)
- артилерійських систем – 5425 (+22)
- РСЗВ – 730 (+2)
- засобів ППО ‒ 499 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)
- крилатих ракет ‒ 1415 (+4)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 809 (+1)
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