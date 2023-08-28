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Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 261 310 (+490) осіб
  • танків ‒ 4400 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8)
  • артилерійських систем – 5425 (+22)
  • РСЗВ – 730 (+2)
  • засобів ППО ‒ 499 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1415 (+4)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)
  • спеціальної техніки ‒ 809 (+1)
28 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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