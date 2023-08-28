Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель Росіяни вночі атакували Полтавщину і Дніпропетровщину » Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 261 310 військових. ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а також стримують наступ росіян біля Мар’їнки Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 261 310 (+490) осіб

танків ‒ 4400 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8)

артилерійських систем – 5425 (+22)

РСЗВ – 730 (+2)

засобів ППО ‒ 499 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)

крилатих ракет ‒ 1415 (+4)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)

спеціальної техніки ‒ 809 (+1)