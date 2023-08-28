В Україні немає додаткових передумов для посилення мобілізації

Наразі в Україні немає додаткових передумов для посилення мобілізації, і призов відбувається у плановому режимі.

Про це повідомив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час ефіру телемарафону.

Веніславський розповів, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вручають повістки тим військовозобов’язаним, чия військово-облікова спеціальність потрібна на передовій лінії чи на фронті. Він підкреслив, що наразі в Україні відсутні додаткові передумови для збільшення кількості військовозобов’язаних для мобілізації, і все відбувається в звичному режимі, як це було з перших днів конфлікту.

Також Веніславський зазначив, що ТЦК продовжують комплектувати військові підрозділи, які зазнали втрат, і формуються нові військові підрозділи, які будуть забезпечені військовослужбовцями для забезпечення швидкого просування та деокупації території.