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В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у «казармі» кадировців

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, постраждала імпровізована «казарма» підрозділу росгвардії ОМОН «Ахмат-1», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли розвідники, після окупації міста кадировці захопили й переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше було місцеве відділення одного з українських банків. О 09:50 за вказаною адресою стався вибух.

У підсумку постраждав особовий склад окупантів і припарковані у дворі автомобілі, а в приміщенні виникла пожежа.

«Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених кадировців. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає», – додали в розвідці.

В ГУР також зазначили, що після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву «військово-цивільну адміністрацію». Наразі в Енергодарі проходять перевірки, обмежено доступ до інтернету.

28 августа, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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