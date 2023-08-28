На Венеційському кінофестивалі відбудеться день підтримки української кіноіндустрії Росіяни розікрали кошти на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною » Український дрон «Великий Бандерик» успішно застосовується на фронті Український безпілотник «Великий Бандерик», взятий на озброєння Збройними силами України, успішно застосовується на фронті, звітує Міноборони в соцмережах Вказано, що цей БпЛА Міноборони допустило до експлуатації у квітні 2023 року. Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні. «Чому цей дрон – втілення передових ідей? 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;

навантаження до 31,5 кг — готовність до різноманітних завдань;

мультифункціональна система скидування — точна доставка різних типів боєприпасів;

віддалене керування з будь-якої точки світу — забезпечується універсальною наземною станцією».