Український дрон «Великий Бандерик» успішно застосовується на фронті

Вказано, що цей БпЛА Міноборони допустило до експлуатації у квітні 2023 року.
Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.
«Чому цей дрон – втілення передових ідей?
- 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
- навантаження до 31,5 кг — готовність до різноманітних завдань;
- мультифункціональна система скидування — точна доставка різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу — забезпечується універсальною наземною станцією».
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