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Український дрон «Великий Бандерик» успішно застосовується на фронті

Український дрон Великий Бандерик успішно застосовується на фронті – МОУ
Український безпілотник «Великий Бандерик», взятий на озброєння Збройними силами України, успішно застосовується на фронті, звітує Міноборони в соцмережах

Вказано, що цей БпЛА Міноборони допустило до експлуатації у квітні 2023 року.

Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.

«Чому цей дрон – втілення передових ідей?

  • 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
  • навантаження до 31,5 кг — готовність до різноманітних завдань;
  • мультифункціональна система скидування — точна доставка різних типів боєприпасів;
  • віддалене керування з будь-якої точки світу — забезпечується універсальною наземною станцією».
28 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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