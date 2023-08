Drama unfolds on two fronts Monday as Trump cases enter new phase У Швейцарії злодії-альпіністи викрали скриньку з пожертвами на висоті понад 2350 метрів » Україна перехопила ініціативу в Росії на фронті? Думки західних експертів Минулої ночі Україна знищила чотири російські крилаті ракети, а загалом РФ завдала по Україні 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі, повідомляє в останньому зведенні Генштаб України. При цьому за даними Києва сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах, й відбивають спроби наступу на Лиманському, Бахмутському і Мар’їнському напрямках. Напередодні для Reuters неназваний український командир повідомив, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше. Оглядачі американського Інституту дослідження війни (ISW) відзначають, що низка російських оборонних позицій, які зараз стоять перед українськими силами, ймовірно, складається з більш щільного масиву протитанкових ровів; протитанкових перешкод «зуби дракона» і додаткових мінних полів, але масштаби цих мінних полів невідомі, хоча вони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити. В ISW вважають, що ця серія оборонних позицій РФ може бути менш захищеною. ISW також повідомляє із посиланням на українське джерело, що російські війська передислокували частини відносно елітного формування з району Кремінної Луганської області до району Роботиного на заході Запорізької області. «Ця додаткова передислокація, якщо вона відповідає дійсності, ще більше підтверджує оцінку ISW про те, що відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші передислокації в бік і приймати рішення про те, яким секторам фронту віддавати пріоритет», — йдеться у щоденному звіті експертів. В інтерв’ю Радіо Свобода Джампаоло Ді Паола, колишній міністр оборони Італії днями сказав, що Україна перехопила ініціативу у російських сил. «Ми зараз перебуваємо у критичній фазі, тому що все, чого можна досягнуте, буде досягнуто протягом короткого літнього періоду, перед тим, як прийдуть болота та дощі. Темп повільний. Українці стверджують, що все йде за планом. Не знаю, чи це правда, чи ні. Було досягнуто те, що Україна перехопила ініціативу у ворога. Ми стали свідками довгоочікуваного контрнаступу, який нарешті відбувся», — сказав колишній італійський і натівський військовий посадовець. Він додав: «Але українцям ще не вдалося відвоювати значні території у росіян, зробити значний прорив, використавши слабке місце в російській обороні. Але ми все ще перебуваємо у фазі невизначеності; нам знадобиться ще місяць або два, щоб визначити, на якому етапі війни перебуваємо, що було здобуто або втрачено». При цьому, сказав Ді Паола, «це дуже важливий етап, бо що довше триватиме війна, то більша ймовірність того, що в деяких країнах, які підтримують Україну, побачимо втому від війни». «Отже, принцип «чого б це не коштувало, стільки, скільки буде потрібно» може бути поставлений під сумнів, якщо це «стільки, скільки буде потрібно» виявиться не дуже довгим», — пояснив він. Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд твітує про те, що ситуація на фронті для України за останні дні поліпшилась. «Навіть завжди похмурий американський генерал Міллі стверджує, що Україна прорвала першу лінію російської оборони в Роботиному на Західному Запоріжжі», — йдеться у його дописі у соцмережі Х. Аслунд також додає, що успішні атаки по радарах РФ у Криму можуть дати Києву можливість далі атакувати окупований півострів безпілотниками. «Зараз я чую від українців, що російські солдати дуже вразливі після прориву першої лінії оборони. Їхні довгі окопи легко очищаються гранатами, і росіяни не мають таких резервів, як українці, — пише експерт. — Перевірені українські військові стверджують, що третьої російської лінії оборони насправді не існує, бо росіяни піднялися на першу-другу лінію. Є надія на великий прорив на південь від Роботиного. Від Роботиного можна іти на південь у трьох напрямках: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь. Кожна мета була би прекрасною». «Українські захисники вбили клин в укріплення російсько-фашистських загарбників. Зараз він має 20 км в ширину в основі і 10 км у глибину на передньому краю, — твітує канадський оглядач Майкл Маккей. — Поки українці добираються до Токмака, російські фланги хитаються». Раніше Голос Америки повідомляв, що попри успіхи ЗСУ на Запоріжжі, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Голос Америки