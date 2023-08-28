Україна може отримати грецькі Leopard 1

Уряд Німеччини запропонував Греції передати власні танки Leopard 1 Україні в обмін на таку ж кількість модернізованих машин.

Про це повідомляє грецьке видання Flight.

Німеччина запропонувала круговий обмін Греції із заміною їх застарілих танків на колишні італійські Leopard 1А5, передача яких Україні була раніше заблокована швейцарським урядом.

Стимулом до нової ітерації кругового обміну для грецької сторони має стати отримання машин, що пройдуть капітальний ремонт, а також оновлення системи керування вогнем на EMES 18 з новими тепловізійними прицілами. Танки також отримають додатковий пакет бронювання.

За інформацією видання, єдиною вимогою від Німеччини до грецького уряду в рамках кругового обміну є передача танків у робочому стані. Це важливе уточнення, адже грецькі машини вже давно не проходили капітальний ремонт, велика їх кількість знаходиться у небоєготовому стані.

Мова мже йти про про обмін до 100 грецьких танків у співвідношенні один до одного. Усі витрати на модернізацію та трансфер має покрити Німеччина.

Танки Leopard 1 компанії RUAG на стоянці в Італії. Серпень 2023. Фото: rsi.ch

Обмін технікою, імовірно, може відбутись за досвідом вже існуючої тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1 в обмін на німецькі Marder 1. Тоді від Греції Україна отримувала кількома партіями таку ж кількість машин, що передавала Німеччина.

Грецькі Leopard 1

Загальний танковий парк Leopard 1 Греції налічує близько 500 машин. Він складається, переважно, з машин у версії Leopard 1A5/GR. Проте далеко не всі з них на сьогоднішній день знаходяться у робочому стані.

Leopard 1GR фактично є модернізованими танками Leopard 1A3. що були придбані у Бундесверу у кількості 104 одиниць. Вони отримали більш сучасну систему керування вогнем EMES 12A3.

Грецький танк Leopard 1GR. Фото з відкритих джерел.

Також на озброєнні країни знаходиться певна кількість Leopard 1V, що колись належали королівській армії Нідерландів і фактично належать до покоління Leopard 1A4, які свого часу отримали нову систему керування вогнем EMES 12A3.

Грецькі танки Leopard 1 на протязі 30 років, з моменту їх надходження до лав збройних сил, не проходили жодних модернізацій та наразі перебувають у зношеному стані через відсутність капітального ремонту. Частина їх вузлів, таких як приціли, вже не виробляються виробником та не є поширеними на ринку.

Нагадаємо, що вже тривалий час країни-союзники скуповують по всій Європі запаси танків Leopard 1 та модернізовують їх з наміром подальшої передачі Україні. Лише до кінця 2023 року було заплановано надати до сотні бойових одиниць.