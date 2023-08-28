У Швейцарії злодії-альпіністи викрали скриньку з пожертвами на висоті понад 2350 метрів

У Швейцарії невідомі злодії розбили скриньку для пожертв на високогірному привалі вздовж маршруту на одну з найскладніших вершин країни.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на DPA.

У скриньку збирали пожертви на підтримку клубу, що власним коштом утримує складний альпіністський маршрут і забезпечує страховку на небезпечних ділянках.

Вона була розташована на висоті понад 2350 метрів вздовж маршруту на вершину Даубенхорн.

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Глава асоціації IG Klettersteig розповів, що один з членів асоціації помітив крадіжку на початку цього місяця і підрахував, що всередині могли бути пожертви у кілька сотень доларів.

Металева скринька була вбудована в кам’яну стіну біля невеликої високогірної галявини, яку альпіністи використовують як місце відпочинку перед тим, як піднятися на вершину.

Маршрут на Даубенхорн, на якому вона розташована, є найдовшим альпіністським маршрутом у Швейцарії і має рівень складності К5, тобто «надзвичайно складний».

Дістатися цієї галявини можна лише після кількагодинного підйому з використанням спеціалізованого спорядження та техніки, для звичайних туристів це неможливо.

У Facebook клуб написав: «Ми не бажаємо зловмисникам ніякої шкоди, але сподіваємося, що їх буде мучити совість кожного разу, коли вони будуть виходити в гори».

Клуб не повідомляв про крадіжку в поліцію, оскільки не має надії знайти винуватців. Після публікації про крадіжку в інтернеті клубу почали жертвувати кошти. Скриньку також сподіваються відновити.