США можуть дати Україні касетні боєприпаси більшої дальності

Війна в Україні може продовжитися й у наступних роках, тому США розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для реактивної артилерії з більшою дальністю ураження.

Вони можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії, які Україна отримала минулого місяця. Про це йдеться у статті The Washington Post.

“F-16, які почнуть надходити через кілька місяців, будуть частиною цього, але офіційні особи США працюють з союзниками над багатьма іншими системами озброєння і навчанням”, – йдеться у матеріалі.

Україна та союзники виступають за передачу ракет великої дальності ATACMS, які могли б діставати до глибоких тилів Росії. Але Пентагон виступає проти. В основному тому, що у США може виявитись недостатньо ATACMS. Вони хочуть зберегти ракети на випадок можливого конфлікту з Китаєм