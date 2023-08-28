Слідство розглядає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині

Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

За її словами, ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії. Розслідування будуть проводитися і до них залучатимуть фахівців з Генштабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

«Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація — це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія — порушення при організації здійснення польотів«, — наголосила речниця Бюро.

Сап’ян також зазначила, що для доведення однієї з версій потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Зокрема, йдеться про судово-медичні експертизи та експертизи з дешифрації чорних скриньок.

«Це така комплексна судова авіаційно-технічна експертиза. Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір», — додала Сап’ян.

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

У п’ятницю, 25 серпня, у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив. що рік тому у США загиблий пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти — Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня наголосив, що Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав українське вільне небо.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

Згодом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області поки невідомі — воно може тривати до пів року.