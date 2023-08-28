СБУ знищила кілька російських винищувачів

Підтвердження отримало видання «РБК-Україна«.

Зазначається, що військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ атакувала аеродром, де розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Повідомляється, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також було уражено радари комплексу С-300 та два «Панциря».

СБУ відзначила, що майже всі дрони досягли своїх цілей, російська ППО збила лише 3 з них.

«Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

Раніше очільник Курської області Роман Старовойт написав у Телеграм про нібито влучання українського дрона у житловий будинок.

«За попередньою інформацією, вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вулиці Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського аграрного університету на вулиці Карла Маркса», — йдеться у повідомленні.

Фото: Губернатор Курської області / телеграм

За словами губернатора, займань внаслідок влучання БПЛА начебто не сталося, ніхто з мешканців не постраждав.

«Збитки зараз оцінюються, обов’язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна», — додав Старовойт.

Фото: Губернатор Курської області / телеграм

Крім того, російське міноборони заявило, що БПЛА літакового типу начебто атакували також і Брянську область. Як там кажуть, обидва дрони були збиті засобами ППО.