Росіяни вночі атакували Полтавщину і Дніпропетровщину

Вранці 28 серпня, у понеділок, російські окупанти вчинила напад на промисловий об’єкт на території Полтавщини, що призвело до смерті двох осіб та поранення ще двох. Крім того, здійснили обстріл міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області, що призвело до зруйнування будинків.

Дмитро Лунін, очільник Операційного відділу Антитерористичного центру, повідомив про атаку на Полтавщину. Він зазначив, що були отримані повідомлення про пошкодження промислового об’єкта внаслідок ворожого вдару. Інформація про постраждалих уточнюється.

О 08:20 Лунін додав, що внаслідок атаки вже відомо про загибель двох осіб, а ще двох осіб було госпіталізовано з незначними травмами.

Наразі проводяться пошукові операції та рятувальні роботи, включаючи розчищення завалів. Двоє людей залишаються зниклими безвісти.

Очільник ОВА також зазначив, що один із виробничих цехів був повністю зруйнований.

Крім того, голова Дніпропетровського обласного військово-цивільного адміністраційного управління Сергій Лисак повідомив, що рано вранці російська армія здійснила ракетний обстріл міста Кривий Ріг. Для цього була використана тактична авіація, яка діяла з південного напрямку.