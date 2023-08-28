Росіяни розікрали кошти на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною

Окупанти розікрали кошти, що були виділені на будівництво оборонних споруд у областях, які межують з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни побудували «піраміди» для «захисту» від ЗСУ вздовж кордону з Україною, але їх ефективність доволі сумнівна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Бєлгородській області за будівництво оборонних споруд відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

В результаті на їхнє будівництво витратили 10 млрд рублів, але за повідомленнями місцевих мешканців переплата склала понад 5 млрд рублів, а ефективність «загороджень» сумнівна.