Росія скасувала навчання «Запад» через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка

Росія могла відмовитися від чергових навчань «Запад» у вересні через нестачу особового складу і техніки, а також через побоювання критики, вважає розвідка Великої Британії — «Європейська правда» з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 28 серпня

«Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що «спільні стратегічні навчання» мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися для видовища.

Скоріш за все, Росія скасувала «Запад-23″ через те, що для них доступні надто мало особового складу і техніки. Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час».

Британська розвідка нагадує, що у період після 2010 року «спільні стратегічні навчання» почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року їх стали частіше проводити у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є «протидія загрозі НАТО».