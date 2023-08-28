Росія почала збирати «Шахеди» на своїй території і наростила виробництво ракет

«Після останніх атак «Шахедів» ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва «Шахедів» на території РФ».

Він додав, що під час однієї з російських виставок ВПК заявили, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року.

За словами Скібіцького, попередні дані ГУР свідчать про те, що росіяни запланували у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів «Герань-2», тобто «Шахедів». У них планують використовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.

Водночас представник ГУР вважає, що Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА.

Наразі розвідка збирає дані про фактичну потужність розгорнутого ворогом виробництва, про те, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території РФ беруть участь у поставці деталей.