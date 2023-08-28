В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у «казармі» кадировців » Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві У Києві в своєму кабінеті знайшли мертвим полковника Служби безпеки України — пресслужба СБУ в коментарі УП, В СБУ підтвердили смерть свого співробітника. «Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування». Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.