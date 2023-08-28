Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019-му та 2022-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

Магучіх виграла це «золото» зі своїм найменшим результатом у фіналах чемпіонатів світу — 2.01 метра. У 2019-му вона стрибнула на «срібло» 2.04 метра, у 2022-му — 2.02.

Це перше золото України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за 10 років.

Ірина Геращенко, інша українка у фіналі, досі лише одного разу брала участь у фіналах світової першості. Минулого року в американському Юджині українка лише за спробами поступилася італійці Елені Валлортігарі місцем на подіумі.

Дві стартові позначки — 1.85 та 1.90 метра — українки пройшли без помилок. Магучіх стартову висоту пропускала, після чого без проблем упоралася з другим бар’єром. 1.94 метра з першої спроби вдалися Геращенко. Натомість Магучіх використала для подолання дистанції два стрибки.