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Генерал Міллі: Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому

Генерал Міллі: Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Марк Міллі заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 «у недалекому майбутньому» — Міллі в інтерв’ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, яке наводить Reuters, пише «Європейська правда»

«Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому».

Він також прокоментував хід українського контрнаступу, зауваживши, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані «зуби дракона».

«В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще зарано говорити про успіх чи невдачу», – сказав Міллі.

28 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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