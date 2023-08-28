Генерал Міллі: Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому

«Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому».

Він також прокоментував хід українського контрнаступу, зауваживши, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані «зуби дракона».

«В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще зарано говорити про успіх чи невдачу», – сказав Міллі.