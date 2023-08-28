Астронавти НАСА розповіли Guardian, як американцям доводиться жити поряд із росіянами на МКС

Міжнародні астронавти місії Crew-7 на борту космічного корабля SpaceX Falcon 9 прибули на Міжнародну космічну станцію. Команда складається із американки Жасмін Могбелі, данця Андреаса Могенсена, японця Сатоші Фурукави та росіянина Костянтина Борисова.

Протягом шести місяців астронавти проводитимуть у космосі експерименти та планові ремонти МКС.

Попри припинення зв’язків у багатьох галузях між Заходом і Росією та введенням низки санкцій проти Кремля за повномасштабну війну в Україні, співпраця у космосі триває. У лютому 2023 Роскосмос повідомив, що продовжує участь на МКС до 2028 року.

Колишній астронавт НАСА Террі Віртс у розповіді виданню Guardian згадує, як у січні 2015 року після початку вторгнення РФ він разом із російським космонавтом Олександром Самокутяєвим дивився з МКС на темну ділянку на Землі — охоплену війною Донеччину, де де-не-де спалахували червоні вогні — вибухи. «Ми спостерігали з космосу, як людей вбиває російська війна, — розповів Віртс. — Ми обидва подивилися одне на одного. Це був похмурий момент. Але ми не сказали ні слова». Відтоді, розповідає Віртс, стосунки між колегами почали погіршуватись, а сам Самокутяєв пізніше став депутатом Держдуми й палким прихильником війни президента Путіна.

Навіть попри війну та анексію Криму у 2014, Європейське космічне агентство й НАСА продовжили співпрацю із Роскосмосом.

Це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедицію

Жити з росіянами на МКС, звідки буквально неможливо нікуди втекти, окрім як вийти у відкритий космос, — «це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедицію, — каже Віртс. — Це, в основному, те, що ми зараз робимо».

Канадський астронавт Боб Тірск, який був на станції у 2009 році, згадує: люди на МКС протягом їхніх місій живуть у шести кімнатах, з окремими житловими та робочими зонами для росіян та американців.

Чарльз Болден, колишній астронавт і керівник НАСА з 2009 по 2017 рік, розповів виданню, що створення МКС було неможливим без міжнародної співпраці, що допомогла заощадити кошти й залучити зокрема російський досвід у космосі. Адже мета станції — проведення тисяч експериментів на благо всього людства в унікальних умовах мікрогравітації, деякі з яких допомогли, до прикладу, у створенні сучасних вакцин проти раку.

Таким чином 25 років тому США та Росія — два найбільших партнери у створенні та оперуванні станцією — уклали «шлюб» із залученням також інших країн. У їхніх контрактах є положення, яке дозволяє будь-якому агентству залишити станцію з попередженням за рік, але немає положення про вигнання будь-кого іншого. «Якщо захочете розлучитися, — каже Анатолій Зак, незалежний російський космічний репортер, який зараз живе в США, — це неможливо зробити не втративши космічну станцію», яка має надзвичайне значення для світу.

Росіяни фактично почали погрожувати США: відповідаючи на твіт президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловості

Крім того, зазначає видання, росіяни фактично почали погрожувати США: відповідаючи на твіт президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловості, ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, написав, що будь-яке блокування співпраці може означати, що «500-тонна» космічна станція може вийти на «неконтрольований схід з орбіти і впасти на США чи Європу». «МКС не літає над Росією, тому всі ризики на вас. Ви готові до них?», — написав він, пригрозивши відключити систему на станції, яка тримає її у космосі. Але навіть такі заяви не припинили співпрацю Москви та Г’юстона.

Що стосується відносин між самими астронавтами, то американці визнають, що чимало росіян щиро підтримують війну Путіна, адже вони — військовики, й навіть деякі колишні космонавти РФ виявили бажання піти на фронт в Україні. «Декому з них повністю промили мізки. Це просто божевілля», – стверджує Скотт Келлі, колишній командир космічної станції, який повернув свою російську медаль за досягнення у космосі після вторгнення Кремля.

Загалом же навіть ті російські космонавти, які не підтримують агресію, бояться про це говорити. А самі колишні астронавти НАСА кажуть, що намагаються уникати спілкування із росіянами, з якими вони провели довгий час у закритому просторі на МКС, — загалом і зокрема щодо політики чи війни.

При цьому астронавти, які щойно повернулись з МКС, також не багатослівні щодо того, яка атмосфера панує на станції. Одним з винятків стало публічне визнання жахів бомбардування Маріуполя росіянами. Астронавт НАСА Ванде Хей на своїй пресконференції після польоту в квітні 2022 року заявив, що війна «крає серце» і змусила всіх його членів екіпажу, включно з росіянами, почуватися «безсилими». Як він сказав, вони обговорили це, а потім продовжили місію. Його німецький колега Маттіас Маурер, який повернувся на Землю через місяць, описав, як бачив «величезні клуби диму над такими містами, як Маріуполь», і ракетні удари по Києву.

«Ми обговорили це дуже швидко і проактивно. Ми всі шестеро, семеро відразу погодилися, що це жахлива ситуація. Ми всі були шоковані, російські колеги, американські колеги – ніхто не міг зрозуміти, що там відбувається».

Водночас, пише Guardian, американці, європейці, росіяни та астронавти з інших країн змушені покладатись одне на одного у космосі, адже від цього часто залежать їхні життя.