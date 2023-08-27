ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів

Сили оборони України продовжують здобувати важливі перемоги на заході Запорізької області, і, ймовірно, рухаються через складні оборонні позиції російських військових, це відзначено в доповіді Інституту дослідження війни (ISW).

Фахівці вказують, що за українськими та американськими джерелами, зараз просування українських військових може відбуватися в найскладніших ділянках російських оборонних позицій.

За зображеннями з геолокацією, опублікованими 25 серпня, помітно, що Сили оборони продовжили наступ на 1,5 км на південний схід від Новопрокопівки (що знаходиться 13 км на південь від Оріхова).

На 25 серпня генерал Марк Міллі, глава Об’єднаного комітету начальників штабів США, повідомив, що Збройні сили України зараз атакують через основні російські оборонні лінії вздовж напрямку українського наступу.

Додатково, російський військовий кореспондент 25 серпня зазначив, що Збройні сили України атакували ділянки біля тилових оборонних позицій поблизу Вербового (розташованого 18 км на південний захід від Оріхова). Це може свідчити про те, що українські військові можуть знаходитися поблизу тактичних тилів у рамках складних російських оборонних позицій, які вони проривають. Експерти підкреслюють, що ці повідомлення не повинні бути помилково розуміні як те, що українські сили вже опинилися в тилу російських військових на оперативному рівні.

Також зазначається у доповіді, що ЗСУ тепер знаходяться в зоні можливого наступу на наступні підготовлені російські оборонні позиції, які можуть бути менш міцними, ніж попередні комплекси оборони ворога, але все ж залишаються серйозним викликом.