Україна веде бої за «вишки Бойка» у Чорному морі » Війна в Україні стала головною темою дебатів Республіканської партії Під час перших президентських дебатів від Республіканської партії виникла суперечка про те, чи слід Сполученим Штатам продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією. Лише двоє з восьми кандидатів від Республіканської партії на сцені підняли руки, коли їх запитали, чи виступають вони проти подальшого фінансування України у війні проти Росії. Проте саме ці кандидати лідирують в опитуваннях. Один з них, Вівек Рамасвамі сказав, що це "образливо", що деякі з інших кандидатів на сцені здійснили "паломництво до Києва", щоб відвідати президента України Володимира Зеленського, стверджуючи, що допомога Україні "заганяє Росію ще далі". Ніккі Гейлі, колишня Губернатор штату Південна Кароліна, пояснила, що зобов'язання США не були необґрунтовано великими, зазначивши, що Сполучені Штати витратили менше ніж 3,5 відсотка свого оборонного бюджету на підтримку України, а 11 європейських країн внесли більше, відносно частки їхнього ВВП. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс сказав, що українським військам краще вести бойові дії американськими грошима та технікою, а не чекати, поки Росія вторгнеться в країну-члена НАТО. Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті підкреслив, що Сполучені Штати мусять діяти, оскільки росіяни викрали понад 20 000 українських дітей. "Вони виколювали людям очі, відрізали вуха і стріляли людям у потилицю, і ґвалтували дочок і дружин, які залишилися вдовами та сиротами", – зазначив Крісті.