Україна веде бої за «вишки Бойка» у Чорному морі

Між українськими та російськими морськими та повітряними силами тривають бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі, розташовані між Кримом та Одесою, що відомі як «вишки Бойка». Цю інформацію надала британська розвідка.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони Великої Британії на 27 серпня опублікувало цю інформацію. Відомо, що ці газові та нафтові платформи мають важливе значення, оскільки не тільки контролюють важливі вуглеводневі ресурси, але також можуть використовуватися як бази передового розгортання, майданчики для вертольотів і місця для розміщення дальнодіючих ракетних систем.

Розвідка нагадала, що на минулому тижні російський військовий літак атакував український військовий малий катер, який знаходився біля «вишок Бойка» на північному заході Чорного моря.

Також наголошується, що після широкомасштабної російської агресії в 2022 році Україна провела наступні удари по декількох платформах, що перебували під контролем Росії. Обидві сторони також періодично проводили операції з захоплення цих платформ своїми військами.