У РФ заявили про атаку дрона на Курськ

Про це він написав у Телеграм.
«За попередньою інформацією, вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вулиці Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського аграрного університету на вулиці Карла Маркса», — йдеться у повідомленні.
Фото: Губернатор Курської області / телеграм
За словами губернатора, займань внаслідок влучання БПЛА начебто не сталося, ніхто з мешканців не постраждав.
«Збитки зараз оцінюються, обов’язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна», — додав Старовойт.
Фото: Губернатор Курської області / телеграм
Крім того, російське міноборони заявило, що БПЛА літакового типу начебто атакували також і Брянську область. Як там кажуть, обидва дрони були збиті засобами ППО.
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