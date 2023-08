Donald Trump’s campaign claims it has raised $7.1M in donations since historic mugshot was taken following his Georgia arrest » Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів Російські окупанти тримають приблизно 100 тисяч своїх військових на Лиманському та Куп’янському напрямку, а також підвищили кількість атак — начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону «На Лимано-Куп’янському напрямку противник значно підвищив кількість своїх обстрілів, наприклад, станом на 26 серпня він здійснив 620 обстрілів позицій наших захисників та завдав 15 авіаударів… Загалом, якщо дивитись на весь напрямок (Лимано-Куп’янський — ред.), то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. На Куп’янському напрямку знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч окупаційних військ.