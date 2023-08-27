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Російська армія за добу війни в Україні втратила 550 військових

Про це повідомили у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 260820 (+550) осіб,
  • танків ‒ 4396 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
  • артилерійських систем – 5403 (+24) од,
  • РСЗВ – 728 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 498 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1411 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 808 (+4).

Дані уточнюються.

27 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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