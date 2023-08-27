Україна веде бої за «вишки Бойка» у Чорному морі ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів » Російська армія за добу війни в Україні втратила 550 військових З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 260 820 військових, 4 396 танків та 4 378 БПЛА оперативно-тактичного рівня Про це повідомили у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 260820 (+550) осіб,

танків ‒ 4396 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,

артилерійських систем – 5403 (+24) од,

РСЗВ – 728 (+2) од,

засоби ППО ‒ 498 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

крилаті ракети ‒ 1411 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 808 (+4). Дані уточнюються.