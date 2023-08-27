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Избирательный штаб Байдена не намерен концентрироваться на юридических проблемах Трампа

В этом году Трампу было предъявлено 91 обвинение в связи с четырьмя уголовными делами, возбужденными против него

Как заявил в воскресенье высокопоставленный помощник Джо Байдена, кампания по переизбранию президента в 2024 году не станет концентрироваться на судебных делах Дональда Трампа, претендующего на номинацию от Республиканской партии.

Напомним, что Трампу уже в четвертый раз в этом году предъявлены уголовные обвинения.

Напомним также, что в четверг Трамп добровольно явился в тюрьму в Атланте. Это было вызвано предъявленными ему обвинениями в более чем десяти уголовных преступлениях в рамках дела, связанного с попытками бывшего президента отменить свое поражение на выборах 2020 года в штате Джорджия.

«Мы не собираемся концентрироваться на юридических проблемах Дональда Трампа», – заявил сопредседатель избирательного штаба Байдена Седрик Ричмонд телеканалу ABC.

Трамп, который провел около 20 минут в тюрьме округа Фултон, повторил свое утверждение о том, что это обвинение – как и другие, предъявленные ему, – является политически мотивированным.

Согласно результатам большинства опросов общественного мнения, Трамп существенно опережает в рейтинге своих соперников в борьбе за республиканскую номинацию.

27 августа, 2023 | Category: Новости, США

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