Избирательный штаб Байдена не намерен концентрироваться на юридических проблемах Трампа

Как заявил в воскресенье высокопоставленный помощник Джо Байдена, кампания по переизбранию президента в 2024 году не станет концентрироваться на судебных делах Дональда Трампа, претендующего на номинацию от Республиканской партии.

Напомним, что Трампу уже в четвертый раз в этом году предъявлены уголовные обвинения.

Напомним также, что в четверг Трамп добровольно явился в тюрьму в Атланте. Это было вызвано предъявленными ему обвинениями в более чем десяти уголовных преступлениях в рамках дела, связанного с попытками бывшего президента отменить свое поражение на выборах 2020 года в штате Джорджия.

«Мы не собираемся концентрироваться на юридических проблемах Дональда Трампа», – заявил сопредседатель избирательного штаба Байдена Седрик Ричмонд телеканалу ABC.

Трамп, который провел около 20 минут в тюрьме округа Фултон, повторил свое утверждение о том, что это обвинение – как и другие, предъявленные ему, – является политически мотивированным.

Согласно результатам большинства опросов общественного мнения, Трамп существенно опережает в рейтинге своих соперников в борьбе за республиканскую номинацию.