Біля узбережжя Австралії під час навчань розбився військовий літак США

Про це пише The Guardian.

Поліція встановила, що літак Boeing MV-22B Osprey упав під час спільних навчань Австралії та Філіппін. Згідно з попередніми даними, під час інциденту на борту перебували 23 військовослужбовці Сполучених Штатів, а члени сил оборони Австралії не були залучені.

На місце аварії направили рятувальний гелікоптер CareFlight і поліцію. Одну людину доставили ​​до лікарні Дарвіна в критичному стані, ще двоє перебувають у стабільному стані.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз заявив, що це був трагічний випадок.

«Міністерство оборони дуже активно реагує на інциденти та забезпечує надання будь-якої підтримки та допомоги в цей момент», — сказав він.

Зазначається, що зараз в місті Дарвіні, що знаходиться поруч, дислокується близько 150 морських піхотинців США.