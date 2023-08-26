ЗСУ успішно відбили атаки росіян в районі Вугледара

Протягом останньої доби сталося більше 40 зіткнень з російськими окупантами. За звітом Генштабу ЗСУ, сили оборони ефективно відбили напади російських військ біля Вугледара на Донеччині.

Згідно із зведенням, ворожа сторона здійснила 2 ракетні та 62 авіаційні удари, а також здійснила 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню на позиції наших військ та населені пункти. У результаті успішних операцій Повітряних Сил було знищено 2 ракети «Калібр» і 4 ударні безпілотні літальні апарати «Shahed-136/131».

На жаль, через терористичні атаки російської сторони сталися жертви та поранені серед цивільного населення. Житлові будинки, школи та інша інфраструктура зазнали руйнувань.

Генштаб вказує, що існує висока ймовірність продовження ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною, без значних змін. На інших напрямках також зафіксовані події, включаючи авіаційні атаки, артилерійські обстріли та наступальні дії.

Захисники продовжують виконувати наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, утримують досягнуті позиції та протистоять противнику, вживаючи заходів контрбатарейної боротьби.