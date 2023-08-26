ЗСУ “перезавантажують” стратегію ведення війни: Guardian дізналися подробиці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з високопоставленими військовими НАТО, аби обговорити “перезавантаження” стратегії та плани української армії на 2024 рік. За словами кількох джерел, війна ще може затягнутися на наступний рік.

Про це пише британське видання The Guardian.

Зазначається, що зустріч відбулася у “секретному місці” на польсько-українському кордоні майже за 500 кілометрів від Києва. Вона тривала п’ять годин. У ній взяли участь головнокомандувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі та начальник штабу оборони армії Великої Британії Тоні Радакін, а з українського боку була вся команда Залужного.

“Мета п’ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України – головним питанням порядку денного було те, що робити з припиненням прогресу контрнаступу України, а також плани бою на виснажливу зиму. Також довгострокова стратегія, оскільки війна неминуча перейде у 2024 рік”, – зазначає видання з посиланням на власні джерела.

Водночас британські співрозмовники The Guardian відмовилися обговорювати підсумки переговорів, однак зазначили, що невдовзі стратегія українських військових має змінитися. За словами одного з них, Збройні сили України сконцентруються на прориві запорізького фронту.

Натомість, за даними Міноборони Великої Британії, у найближчі два місяці армія РФ, імовірно, збільшить інтенсивність наступу на напрямку Куп’янськ-Лиман з метою створення буферної зони навколо Луганської області.