ЗСУ “перезавантажують” стратегію ведення війни: Guardian дізналися подробиці Відомий пілот з позивним «Джус» та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків » Россію підозрюють в використанні біологічної зброї в Польщі У місті Жешув на півдні Польщі та у містах неподалік стався спалах «хвороби легіонерів» (легіонельоз), небезпечного легеневого захворювання з високою смертністю. Польська влада перевіряє, чи міг спалах легіонельозу бути диверсією, враховуючи роль міста як транзитного центру поставок в Україну. У суботу стало відомо про 14 нових випадків, повідомляє Gazeta Wyborcza посиланням на міський департамент охорони здоров’я. Всього у Польщі на легіонельоз захворіли вже 127 людей. Вісім людей померли внаслідок цієї хвороби. У всіх були супутні хвороби. Люди, які захворіли, живуть у таких містах на півдні Польщі неподалік кордону з Україною — Жешув, Жешувський район, Дембиця, Пшемисль, Кольбушова, Ланьцут, Сендзішув-Малопольський, Ясло, Люблін. Найбільше випадків, 86, з Жешува. АВТОР ФОТО,ERZESZOW.PL Влада Жешува оголосила, що на вихідних 26-27 серпня у місті проведуть дезінфекцію води у водопровідній мережі. У місті працює кризовий штаб. Міські фонтани, водяні завіси та питні фонтани закрили. АВТОР ФОТО,ERZESZOW.PL Підпис до фото, У Жешуві працює кризовий штаб. Містян просять кип’ятити воду Інформація про перше зараження надійшла тиждень тому. Проби води відібрали відразу, але аналізи роблять 10 днів. Тому перші результати будуть відомі лише в понеділок, 28 серпня. «Кожен виявлений випадок ретельно аналізується. Ми перевіряємо, де були хворі, намагаємося визначити, чи є у них спільний знаменник», — каже Яромир Шленчик , державний повітовий санітарний інспектор у Жешуві. 26 серпня у місті і у навколишніх населених пунктах збільшать дозу хлору у воді. Наступного дня, у неділю, 27 серпня, відбудеться полоскання. Мешканцям рекомендують кип’ятити воду перед питтям. Запах хлору може зберігатися протягом декількох днів після дезінфекції, пояснює Роберт Поточний, технічний директор міської водопровідної та каналізаційної компанії. Перевірять причетність Росії Агенція внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи може спалах легіонельозу бути результатом навмисного втручання у систему водопостачання. Про це повідомив представник відомства Станіслав Жарин, якого цитує The Guardian. За його словами, Агенція розслідує спалах захворювання, щоб виключити будь-яку навмисну діяльність. Жарин сказав, що необхідно перевірити різні сценарії. Він пояснив, що йдеться про рутинну роботу. Посадовці будуть перевіряти можливу причетність Росії. Жешув відіграє ключову роль під час війни в Україні. Через місто їде багато гуманітарної та військової допомоги. Жешув минулого року відвідував президент США Джо Байден під час візиту до Польщі та принц Вільям. Через це місто від війни втікали тисячі українців. Через аеродром у Жешуві літав президент України Володимир Зеленський. Нещодавно у Польщі затримали шістьох російських шпигунів, їхнім завданням була підготовка диверсій і спостереження за залізницею в районах, де відбуваються переміщення зброї від Заходу до України. Вони встановлювали камери поблизу Жешува.