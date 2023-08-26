Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп’янськ-Лиман

Протягом наступних двох місяців російські окупаційні війська можуть посилити свої наступальні дії на напрямку Куп’янськ-Лиман. Цю інформацію оприлюднило міністерство оборони Великої Британії.

За висновками розвідки Британії, у зв’язку з контрнаступом Збройних Сил України, російські війська почувають підвищений тиск на себе в районі Бахмуту та на півдні України. Тим не менше, російські окупанти продовжують здійснювати обмежені атаки в області Куп’янськ-Лиман, на північному сході країни.

За даними міністерства, залежно від того, як Україна поступово відновлює свої позиції на півдні, російська стратегія може включати спроби повернути ініціативу шляхом посилення наступальних дій на оперативному рівні. Напрямок Куп’янськ-Лиман стає однією з можливих зон для таких дій.

В розвідці пояснили, що існує конкретна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних операцій на напрямку Куп’янськ-Лиман упродовж наступних двох місяців, з метою просування на захід до річки Оскіл і встановлення буферної зони навколо Луганської області.