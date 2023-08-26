ЗСУ успішно відбили атаки росіян в районі Вугледара СБУ з ГУР ударили дронами по бригаді росіян в Криму — десятки вбитих та поранених » Компанія Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць Приватна компанія «Українська бронетехніка», яку пов’язують з екснардепом Сергієм Пашинським, доставила в Україну перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Про це повідомила пресслужба компанії. Снаряди виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Вони використовуються для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика». У компанії визначають, що осколково-фугасні снаряди 122 мм використовуються для враження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Раніше «Українська бронетехніка» також повідомила, що налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.