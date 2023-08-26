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Компанія Пашинського доставила в Україну «перші тисячі» снарядів для гаубиць

Приватна компанія «Українська бронетехніка», яку пов’язують з екснардепом Сергієм Пашинським, доставила в Україну перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Снаряди виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Вони використовуються для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика».

У компанії визначають, що осколково-фугасні снаряди 122 мм використовуються для враження ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

Раніше «Українська бронетехніка» також повідомила, що налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.

26 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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