Що подивитись на вихідних, або «Пригоди Мимі-тролів» Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп’янськ-Лиман » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 640 військових Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, а також один по ворожому зенітно-ракетному комплексу Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько/ about 260270 (+640) осіб,

танків ‒ 4390 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,

артилерійських систем – 5379 (+18) од,

РСЗВ – 726 (+2) од,

засоби ППО ‒ 497 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),

крилаті ракети ‒ 1411 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 804 (+2).