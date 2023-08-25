ЗСУ знищили ще 470 окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили близько 470 окупантів, а також три танки, засіб ППО та 28 артсистем ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 259630 (+470) осіб,
- танків ‒ 4378 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,
- артилерійських систем – 5361 (+28) од,
- РСЗВ – 724 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 495 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1409 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 802 (+1).
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