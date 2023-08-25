Зенітні ракети для IRIS-T та протимінне обладнання: прем’єр Норвегії анонсував новий пакет допомоги Україні

Уряд Норвегії надішле Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T, додаткове обладнання для розмінування територій, а також допоможе забезпечити газо- та енергопостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який на День Незалежності завітав до Києва.

За його словами, це буде один з найбільших пакетів допомоги Україні. Адже ракети вкрай необхідні для протидії систематичним повітряним атакам військ РФ.

“Норвегія продовжуватиме підтримувати оборону України від Росії стільки, скільки буде необхідно. Україна зараз гостро потребує більшої військової та матеріальної підтримки. Є велика потреба в ракетах і боєприпасах для протиповітряної оборони. І тут Норвегія підтримує вас усім, чим може”, – йдеться на сайті норвезького уряду.

Зазначається, що використовувати ці ракети можна на пускових установках, які до того передала Швеція. IRIS-T призначена для знищення крилатих ракет, реактивних снарядів, літаків, безпілотників і гелікоптерів на висоті до 25 км і на відстані до 40 км.

Окремо від військової, має також бути передано пакет фінансової допомоги. Норвегія виділяє понад 140 мільйонів доларів для підтримки газопостачання та електроенергії в Україні. Гроші будуть спрямовані на ремонт критичної інфраструктури постраждали від військових дій та закупівлю газу для аварійного зберігання. Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

“Українській владі потрібна наша допомога, щоб забезпечити електроенергією та теплом будинки, підприємства та громадські установи перед наступною зимою”, – заявив Йонас Гар Стьоре.